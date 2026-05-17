Donna uccisa da una mandria di mucche in Austria

VIENNA, 17 MAG - Una donna austriaca di 67 anni è morta a causa delle ferite riportate dopo essere stata attaccata oggi pomeriggio da una mandria di mucche in un pascolo a Oberlienz, nell'ovest del Paese. Lo ha annunciato la polizia del Tirolo in un comunicato. Il marito, di 65 anni, è stato trasportato in gravi condizioni in una clinica di Innsbruck, ha aggiunto la polizia, precisando che le indagini sulle circostanze dell'attacco sono in corso. Diverse decine di mucche, appartenenti a una cooperativa di agricoltori, erano radunate nel pascolo dove la coppia è stata attaccata, hanno detto le forze dell'ordine. A settembre scorso, un escursionista di 85 anni di Vienna è morto nelle Alpi austriache dopo essere stato attaccato da una mandria di mucche, durante il quale la moglie di 82 anni è rimasta ferita. Nel 2024, un escursionista accompagnato da due cani è morto in circostanze simili. Altri attacchi si sono verificati nel 2017 e nel 2014. Dopo l'attacco mortale del 2014, il governo austriaco ha pubblicato una "guida di comportamento" per gli escursionisti, ai quali viene raccomandato di tenersi lontani dalle mandrie nei pascoli alpini e di tenere i cani al guinzaglio, ma di liberarli in caso di attacco.