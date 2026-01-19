Donna uccisa ad Anguillara, pm contestano anche l'occultamento di cadavere

ROMA, 19 GEN - La Procura di Civitavecchia oltre che l'omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva contesta a Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, anche l'occultamento di cadavere. L'uomo si trova da ieri nel carcere di Civitavecchia. Il corpo della donna è stato trovato dai carabinieri domenica mattina all'interno di un fondo vicino alla sede della ditta di famiglia dell'indagato nel comune di Anguillara. Nelle prossime ore i pm affideranno l'incarico per l'autopsia oltre alla richiesta di convalida del fermo. Al momento non si esclude che Carlomagno possa essere interrogato dal titolare dell'indagine nelle prossime ore. Gli inquirenti sono ancora alla ricerca dell'arma e si attendono per la prossima settimana i risultati sulle tracce ematiche.