Donna uccisa ad Anguillara, il marito indagato non risponde ai pm

ROMA, 19 GEN - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. L'uomo è rimasto in silenzio davanti al procuratore Alberto Liguori e al pm titola dell'indagine. Per gli inquirenti siamo, comunque, di fronte ad un delitto di "particolare ferocia". Al momento chi indaga sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna e in particolare la dinamica dell'omicidio e l'arma utilizzata. Risposte in questo senso arriveranno dall'autopsia che si svolgerà domani pomeriggio.

ROMA

