Donna uccisa a coltellate dal marito in Salento

LECCE, 16 MAR - Una donna è stata uccisa questo pomeriggio dal marito che l'ha accoltellata nel corso di un litigio nella loro abitazione in via Corvaglia, alla periferia di Taurisano, in provincia di Lecce. L'uomo - a quanto si apprende - sarebbe già in commissariato dove è stato portato dai polizotti intervenuti.