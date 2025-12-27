Donna trovata morta nel lago, 'è stato un incidente'

AOSTA, 27 DIC - E' morta per annegamento Laura Vietri, di 32 anni, residente all'Aquila, il cui corpo è stato trovato in un laghetto in località Pilaz a Champoluc, in Val d'Ayas. E' quando emerge dai primi risultati dell'autopsia, eseguita questa mattina. La relazione completa sarà depositata in procura nelle prossime settimane. L'esame esclude, come già era emerso dalle prime ore, che la donna sia stata vittima di un'aggressione e conferma che si è trattato di un incidente: sul corpo sono state trovate piccole escoriazioni compatibili con una caduta dopo essere scivolata sul ghiaccio. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della stazione di Brusson e dai colleghi della compagnia di Chatillon\Saint-Vincent. La donna, che lavorava come stagionale in un locale della zona, era stata trovata priva di vita martedì scorso da un escursionista che aveva notato il corpo nell'acqua. Vietri lunedì notte non era rientrata nell'alloggio che divide con alcuni suoi colleghi, che preoccupati avevano dato l'allarme.