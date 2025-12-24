Giornale di Brescia
Donna trovata morta in un lago vicino Aosta

AOSTA, 24 DIC - Il corpo di una donna di 32 anni, originaria dell'Aquila, è stato recuperato ieri, ma la notizia è trapelata solo oggi, in un lago di località Pilaz a Champoluc . La donna, che lavorava come stagionale in un locale sulle piste da sci della zona, era uscita e non aveva fatto più rientro. Il corpo è poi stato visto nell'acqua. Ancora da chiarire i fatti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo quando accaduto e il 118. L'ipotesi più probabile, al momento, è che si tratti di una caduta accidentale.

