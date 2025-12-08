Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Donna trovata morta in casa con tetto in fiamme

AA

PENNA IN TEVERINA (TERNI), 08 DIC - Una donna è stata trovata morta dopo che un incendio ha interessato il tetto di un abitazione isolata in località strada di Vallicella a Penna in Teverina. Secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco, è deceduta probabilmente a causa delle esalazioni provocate dalla fiamme. Quando sono intervenuti per l'incendio, i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia hanno trovato la donna, non residente, in camera da letto sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PENNA IN TEVERINA (TERNI)

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario