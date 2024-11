Donna suicida in ospedale soffriva di disagio mentale

CATANZARO, 27 NOV - Bimba cade da finestra Era ospite di una casa famiglia per persone che soffrono di disagio mentale la donna che si è tolta la vita gettandosi dal quinto piano dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove poche ore prima era stata ricoverata la figlia di sette anni che viveva con lei. La piccola, in mattinata, mentre era assieme alla madre nella loro stanza, è precipitata per cause che sono in corso di accertamento dal secondo piano della struttura riportando diversi gravi traumi. Sugli aspetti della vicenda indagano carabinieri e polizia di Stato che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire le dinamiche di quanto accaduto.