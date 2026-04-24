Donna si getta con i figli, Comune proclama lutto cittadino per i funerali
CATANZARO, 24 APR - Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha proclamato oggi il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 25 aprile 2026, in occasione dei funerali della donna di 46 anni e dei suoi due figli morti nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Lo rende noto il Comune. Per l'intera giornata sarà osservato il lutto cittadino, con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali durante la cerimonia funebre. L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza, anche in occasione di eventi culturali, sportivi e sociali, a osservare un minuto di silenzio nel corso della giornata. Domani è in programma la partita di serie B Catanzaro - Spezia e gli ultras giallorossi hanno reso noto che "in un momento di profondo dolore per tutta la nostra comunità" per i primi 15 minuti "la curva Massimo Capraro resterà in silenzio come massimo segno di rispetto alle vittime e alle famiglie colpite dal lutto", invitando tutti i tifosi a fare altrettanto. Dopo, scrivono gli Ultras Catanzaro 1973, "la nostra voce tornerà a farsi sentire più forte di prima portando in alto il nome di Catanzaro, anche per chi oggi non può più farlo insieme a noi". L'Amministrazione comunale rivolge, inoltre, un invito ai cittadini, alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni sociali, culturali e produttive, nonché ai titolari di attività private della città, "a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, anche attraverso la sospensione delle attività durante lo svolgimento della cerimonia funebre".
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