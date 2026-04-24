Donna si getta con figli, la caduta è stata simultanea

CATANZARO, 24 APR - La madre e i tre figli sono caduti simultaneamente dal balcone al terzo piano dell'appartamento di Catanzaro in cui vivevano. E' questo, secondo quanto si apprende, l'esito dell'autopsia conclusa nella tarda serata di ieri, sui corpi della donna di 46 anni che si è gettata dal balcone nella notte tra il 21 ed il 22 aprile portando con se i figli di quattro mesi, e quattro e sei anni. Solo la bambina grande si è salvata ed è ora ricoverata in terapia intensiva al Gaslini di Genova. Gli accertamenti peritali avrebbero quindi escluso l'ipotesi che era stata fatta in un primo momento che la donna avesse prima gettato nel vuoto i figli uno alla volta e poi li avesse seguiti. L'esame ha confermato le cause del decesso, avvenuto a seguito della caduta dall'alto. Le operazioni peritali sono state svolte dall'equipe di medicina legale dell'Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro su disposizione della Procura della Repubblica. I corpi sono stati restituiti alla famiglia e dalle 11.30 sarà aperta la camera ardente in una casa funeraria. Le esequie verranno celebrate domani alle ore 17 nella Basilica dell'Immacolata. Il Comune ha già annunciato che ci sarà il lutto cittadino.