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Donna si getta con figli, il marito a Genova dalla figlia sopravvisuta

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CATANZARO, 23 APR - Si trova a Genova il marito della donna che la scorsa notte a Catanzaro si è tolta la vita gettandosi dal balcone insieme ai suoi figli, di cui due deceduti sul colpo. La figlia maggiore, di quasi sei anni, è stata trasferita nella serata di ieri all'istituto pediatrico Gaslini di Genova con un volo militare predisposto dalla Prefettura di Catanzaro. Sul volo è stato imbarcato anche il marito della donna che ha voluto seguire la figlia, attualmente ricoverata in terapia intensiva.

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