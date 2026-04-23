Donna si getta con figli, il marito a Genova dalla figlia sopravvisuta

CATANZARO, 23 APR - Si trova a Genova il marito della donna che la scorsa notte a Catanzaro si è tolta la vita gettandosi dal balcone insieme ai suoi figli, di cui due deceduti sul colpo. La figlia maggiore, di quasi sei anni, è stata trasferita nella serata di ieri all'istituto pediatrico Gaslini di Genova con un volo militare predisposto dalla Prefettura di Catanzaro. Sul volo è stato imbarcato anche il marito della donna che ha voluto seguire la figlia, attualmente ricoverata in terapia intensiva.