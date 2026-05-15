Donna si allontana coi due figli, ex marito ricoverato per malore

TRIESTE, 15 MAG - "E' stato ricoverato stamattina all'Ospedale di Piacenza a seguito di un malore" l'ex marito di Sonia Bottacchiari, la donna che si è allontanata con i due figli minorenni della coppia. A renderlo noto è l'avvocata Federica Obizzi, che assiste l' uomo "La situazione - spiega Obizzi - è stata determinata dalla fattiva ricerca dei figli da parte" del padre "che lo ha portato a percorrere quasi 10mila chilometri e ha determinato uno scompenso delle sue condizioni di salute. E' appena stato dimesso e rinnova l'appello alla Bottacchiari" e ai figli "di rientrare con serenità non avendo nulla da rimproverare loro".