Donna si allontana coi due figli, anche i Pm dei minori avviano verifiche

BOLOGNA, 14 MAG - Anche la Procura per i minorenni di Bologna, competente sull'Emilia-Romagna, si è attivata e ha avviato verifiche sul caso di Sonia Bottacchiari, la donna che il 20 aprile è scomparsa coi due figli di 16 e 14 anni, partendo dal Piacentino. La famiglia, la cui auto era stata trovata a Tarcento (Udine) il 6 maggio, è stata rintracciata nelle scorse ore, probabilmente all'estero, dagli investigatori coordinati dalla Procura di Piacenza. Agli inquirenti la donna avrebbe detto di non voler essere trovata. L'ufficio giudiziario minorile, guidato dal procuratore Giuseppe Di Giorgio, ha fatto partire i propri accertamenti e attende informazioni dalla Procura piacentina. Come avviene in questi casi, secondo quanto apprende l'ANSA, la vicenda viene iscritta come procedimento civile, per verificare se i minorenni coinvolti si trovino in una situazione di pregiudizio, quali siano le cause e come si possa eventualmente intervenire, attivando il Tribunale per i minorenni. Nel caso specifico la donna è coi figli, che sono in affidamento congiunto con l'ex marito. La Procura di Piacenza procede per sottrazione consensuale di minore e per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.