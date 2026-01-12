Donna scomparsa vicino Roma, si indaga per omicidio

ROMA, 12 GEN - Si indaga per omicidio per la scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio scorso. Ad aprire il fascicolo la procura di Civitavecchia. Le indagini scono scattate sibito dopo la denuncia di scomparsa da parte del marito. Oggi i carabinieri sono entrati nella casa della donna per i rilievi e l'abitazione è stata successivamente sequestrata. Si stanno seguendo tutte le piste. L'ipotesi per cui si indaga è omicidio ma al momento non ci sarebbero riscontri, né tracce della donna.