Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Donna scomparsa vicino Roma, si indaga per omicidio

AA

ROMA, 12 GEN - Si indaga per omicidio per la scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio scorso. Ad aprire il fascicolo la procura di Civitavecchia. Le indagini scono scattate sibito dopo la denuncia di scomparsa da parte del marito. Oggi i carabinieri sono entrati nella casa della donna per i rilievi e l'abitazione è stata successivamente sequestrata. Si stanno seguendo tutte le piste. L'ipotesi per cui si indaga è omicidio ma al momento non ci sarebbero riscontri, né tracce della donna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario