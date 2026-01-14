Giornale di Brescia
Donna scomparsa, ispezione dei carabinieri su fondali del lago di Bracciano

ROMA, 14 GEN - Avviata dai carabinieri con una motovedetta e i subacquei un'attività di ispezione dei fondali del lago di Bracciano, nei pressi del molo di Anguillara, per trovare tracce di Federica Torzullo, la quarantunenne scomparsa dall'8 gennaio. Per la scomparsa il marito è indagato per omicidio. I carabinieri che indagano coordinati dalla procura dí Civitavecchia ieri sono tornati nella villetta della famiglia in provincia di Roma.

ROMA

