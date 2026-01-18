Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Donna scomparsa, il marito nella caserma dei carabinieri

AA

ROMA, 18 GEN - Si trova nella caserma dei carabinieri Claudio Agostino Carlomagno il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia. L'uomo è attualmente indagato per omicidio. Stamattina nell'azienda di famiglia di cui è titolare è stato trovato un corpo. I carabinieri stamattina sono tornati nell'azienda dell'uomo ad Anguillara e si è iniziato a scavare in un determinato punto. Quando è affiorata una mano sono state interrotte le operazioni in attesta dell'arrivo degli esperti del Ris per i rilievi tecnico-scientifici.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario