Donna scomparsa, il marito nella caserma dei carabinieri

ROMA, 18 GEN - Si trova nella caserma dei carabinieri Claudio Agostino Carlomagno il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia. L'uomo è attualmente indagato per omicidio. Stamattina nell'azienda di famiglia di cui è titolare è stato trovato un corpo. I carabinieri stamattina sono tornati nell'azienda dell'uomo ad Anguillara e si è iniziato a scavare in un determinato punto. Quando è affiorata una mano sono state interrotte le operazioni in attesta dell'arrivo degli esperti del Ris per i rilievi tecnico-scientifici.