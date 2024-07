Donna scomparsa, convalidato fermo del marito per omicidio

CAGLIARI, 08 LUG - E' stato convalidato il fermo di Igor Sollai, il 42enne accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere per la scomparsa e la morte della moglie, Francesca Deidda, di 43 anni, avvenuta a San Sperate nel maggio scorso. L'uomo, difeso dagli avvocati Laura Pirarba e Carlo Demurtas, ha partecipato questa mattina in videoconferenza dal carcere all'interrogatorio di convalida e si avvalso della facoltà di non rispondere. "Abbiamo preso visione degli atti in mattinata - ha detto all'ANSA l'avvocata Pirarba -, abbiamo richiesto l'applicazione di una misura meno gravosa come gli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni valuteremo l'opportunità di richiedere un ulteriore interrogatorio al pm, Marco Cocco, per chiarire le discrasie che ad oggi non tornano".