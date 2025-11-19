Giornale di Brescia
Donna scomparsa a Cagliari, sospese ricerche a causa del buio

CAGLIARI, 19 NOV - Con l'arrivo dell'oscurità sono state sospese le ricerche di Martina Lattuca, la commessa cagliaritana di 49 anni scomparsa da ieri pomeriggio dopo un'escursione a Calamosca, zona costiera di Cagliari. Vigili del fuoco, Guardia costiera, Soccorso alpino dalle prime luci dell'alba di oggi hanno passato palmo a palmo l'area di Calamosca, dal punto in cui è stata trovata l'auto della 49enne, vicino al locale "Le Terrazze", fino all'area compresa tra la Grotta dei colombi e la Grotta marina dove è stato trovato stamattina lo zaino della commessa, con all'interno i suoi documenti. Non troppo distante, poche ore dopo è stata trovata anche una scarpa della 49enne. Decine di specialisti con droni, unità cinofile, sommozzatori, via mare, via terra e via cielo hanno perlustrato per lungo e largo tutta l'area, ma della donna scomparsa ancora nessuna traccia. Le ricerche riprenderanno domani mattina alle prime luci dell'alba.

CAGLIARI

