Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Donna scomparsa a Cagliari, in azione droni e unità cinofile

AA

CAGLIARI, 19 NOV - Proseguono senza sosta le ricerche di Martina Lattuca, la commessa di una libreria di 49 anni di cui si sono perse le tracce da ieri pomeriggio nella zona di Calamosca a Cagliari. Al lavoro ci sono la Guardia costiera, che sta perlustrando via mare la zona, il Soccorso Alpino che ha mandato a Calamosca già ieri sera 27 tecnici delle stazioni di Cagliari e Medio Campidano, dieci mezzi dei vigili del fuoco che stanno già operando con sommozzatori, unità cinofile e droni che stanno perlustrando l'area dall'alto e carabinieri, Corpo forestale e polizia. Le ricerche già da ieri si sono concentrate nell'area non troppo distante dal locale 'Le Terrazze', dove è stata trovata l'auto della 49enne. Le forze dell'ordine, da quanto si apprende, hanno recuperato i filmati delle telecamere del locale, in cui si vedrebbe la 49enne allontanarsi a piedi dalla zona, poi si sono perse le sue tracce. A far scattare l'allarme ieri pomeriggio è stato il compagno che, dopo aver cercato inutilmente di contattarla, ha chiamato le forze dell'ordine per denunciare la scomparsa della donna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAGLIARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario