Donna scomparsa a Cagliari, in azione droni e unità cinofile

CAGLIARI, 19 NOV - Proseguono senza sosta le ricerche di Martina Lattuca, la commessa di una libreria di 49 anni di cui si sono perse le tracce da ieri pomeriggio nella zona di Calamosca a Cagliari. Al lavoro ci sono la Guardia costiera, che sta perlustrando via mare la zona, il Soccorso Alpino che ha mandato a Calamosca già ieri sera 27 tecnici delle stazioni di Cagliari e Medio Campidano, dieci mezzi dei vigili del fuoco che stanno già operando con sommozzatori, unità cinofile e droni che stanno perlustrando l'area dall'alto e carabinieri, Corpo forestale e polizia. Le ricerche già da ieri si sono concentrate nell'area non troppo distante dal locale 'Le Terrazze', dove è stata trovata l'auto della 49enne. Le forze dell'ordine, da quanto si apprende, hanno recuperato i filmati delle telecamere del locale, in cui si vedrebbe la 49enne allontanarsi a piedi dalla zona, poi si sono perse le sue tracce. A far scattare l'allarme ieri pomeriggio è stato il compagno che, dopo aver cercato inutilmente di contattarla, ha chiamato le forze dell'ordine per denunciare la scomparsa della donna.