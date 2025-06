Donna ricoverata in ospedale per lesioni, arrestato il marito

CROTONE, 17 GIU - Gli agenti della Questura di Crotone hanno arrestato un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. La misura cautelare è stata emessa dopo una vicenda iniziata la scorsa settimana, quando la vittima si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale cittadino con evidenti lesioni compatibili con una violenta aggressione. La donna è stata presa in carico dal personale medico e ricoverata in quanto presentava traumi e lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. I medici, dopo avere raccolto le dichiarazioni della donna e rilevato la natura dei traumi, hanno attivato il protocollo previsto per i casi di violenza domestica e di genere, allertando le forze di Polizia. Dopo la segnalazione, la sezione specializzata "Reati contro la persona" della Squadra mobile con la collaborazione dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha attivato la procedura "Codice rosso", avviando le indagini e predisponendo le idonee misure a tutela della vittima collocandola, con il supporto del Servizio sociale, in una struttura protetta per garantirle sicurezza ed assistenza. Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica, avrebbero quindi permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamenti posti in essere dall'uomo che aggrediva fisicamente e vessava la donna anche alla presenza dei loro figli minori. Le dichiarazioni della vittima e gli esiti delle indagini, trattati dalla Procura guidata da Domenico Guarascio ed affidate alla task force di magistrati specializzati in materia, hanno portato alla richiesta di misura cautelare che è stata accolta dal Gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita da personale della Squadra mobile.