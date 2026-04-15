Donna precipita dal terzo piano e muore, non si esclude omicidio

CAGLIARI, 14 APR - Una donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. La donna sarebbe precipitata dalla terrazza di una abitazione, ma i carabinieri non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio. A fare scattare l'allarme è stato un anziano di 88 anni proprietario dell'immobile. La donna era ospite da qualche tempo nell'abitazione dell'uomo. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 e subito dopo i carabinieri. La donna, da quanto accertato dai militari dell'Arma, sarebbe precipitata dal terzo piano dell'edificio in cui abitava "in circostanze che sono tuttora oggetto di attenta ricostruzione", spiegano i carabinieri.