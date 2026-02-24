Donna precipita dal quarto piano e muore a Milano, indagini in corso

MILANO, 24 FEB - Una donna brasiliana di 31 anni è morta la notte scorsa precipitando dal quarto piano di uno stabile in via De Pretis, a Milano. L'allarme è scattato intorno all'una, quando alcuni vicini hanno chiamato i soccorsi. L'ipotesi è che possa essere scivolata e precipitata accidentalmente. La 31enne era ospite nell'abitazione di un uomo che vive nello stabile; anche il compagno era ospite nella stessa casa, ma al momento dell'incidente non si trovava nell'appartamento. L'uomo che la ospitava non si sarebbe accorto dell'accaduto. Al momento non emergono segni che facciano pensare che la donna sia stata spinta. Sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica.