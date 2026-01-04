Giornale di Brescia
Donna muore nella vasca da bagno in casa, l'ipotesi del monossido di carbonio

MONTEBELLO VICENTINO, 04 GEN - Potrebbe essere stata causato da un'intossicazione da monossido di carbonio il decesso di donna di 31 anni, trovata senza vita nella mattinata di oggi, attorno alle 9, nella vasca da bagno della sua casa ad Agugliana di Montebello Vicentino (Vicenza). L'allarme alle forze dell'ordine è stato immediato, ma all'arrivo sul posto i sanitari del Suem 118 dell'ospedale di Arzignano (Vicenza) non hanno potuto che accertare la morte, rendendo inutile qualsiasi tentativo di rianimazione. Sul posto anche i vigili del fuoco, che utilizzando i rilevatori stanno verificando la presenza di monossido nel bagno e i carabinieri. Dai primi accertamenti appare probabile che il decesso deriverebbe da cause accidentali, senza il coinvolgimento di terzi.

MONTEBELLO VICENTINO

