Donna morta a luglio, fermati compagno e amica

FIRENZE, 13 GEN - Due fermi per la morte di Franka Ludwig, 52enne tedesca trovata priva di vita su un sentiero di montagna, nel comune di San Godenzo (Firenze), il 2 luglio scorso. Secondo quanto appreso i carabinieri hanno eseguito, su disposizione della procura, di Firenze il fermo del compagno della vittima, 53 anni, e di una amica, 66, fiorentini, per omicidio volontario. I due, per l'accusa, avrebbero organizzato il delitto per incassare il premio delle assicurazioni di circa un milione intestate alla donna. I due, dopo averla tramortita con uno psicofarmaco l'avrebbero portata sul sentiero e uccisa colpendola alla testa con un masso.

FIRENZE

