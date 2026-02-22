Giornale di Brescia
Donna incinta e il compagno trovati morti in tenda, disposta l'autopsia

Disposta l'autopsia per fare luce sulle cause della morte di Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, di origine colombiana, in avanzato stato di gravidanza, ed Evandro Maravalli, 29 anni, di origine brasiliana, ad Ascoli Piceno: la coppia, e con loro il bimbo che la donna aveva in grembo, era stata trovata morta ieri mattina in una tenda allestita sul greto del fiume Tronto, nel quartiere di Borgo Solestà vicino al cimitero cittadino. La Procura di Ascoli ha aperto un fascicolo. L'ipotesi investigativa più accreditata, al momento, è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio, sprigionato da una piccola stufetta usata per riscaldarsi durante la notte fredda. Solo l'autopsia potrà chiarire la causa della morte; i corpi sono stati per questo trasferiti all'obitorio dell'ospedale Mazzoni. A lanciare l'allarme, ieri mattina, è stata un'amica di Alejandra che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, aveva chiesto l'intervento dei soccorsi. I due vivevano nella tenda da alcuni giorni in condizioni di forte disagio. Alla donna era stato offerto un alloggio che aveva però rifiutato anche se, attualmente, in contorni della vicenda non sono stati ancora chiariti.

