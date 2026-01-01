Giornale di Brescia
Donna ferita da un petardo durante il concerto in piazza a Cagliari

CAGLIARI, 01 GEN - Un petardo in volto in piazza Yenne, a Cagliari. E una giovane donna che era in strada per partecipare ai festeggiamenti di Capodanno è finita in ospedale ieri notte. Ora è ricoverata all'ospedale Santissima Trinità per lesioni e possibili fratture al viso, ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte: da una prima ricostruzione si è trattato di un petardo lanciato in mezzo alla folla finito sulla testa della donna. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha fornito le prime cure alla donna e l'ha subito trasportata al pronto soccorso.

