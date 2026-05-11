Donna e figli scomparsi, tre settimane senza alcuna notizia

TARCENTO, 11 MAG - Sono passate tre settimane esatte da quando, lunedì 20 aprile, Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e i figli di 14 e 16 anni sono scomparsi nel nulla dopo aver annunciato ai famigliari di voler trascorrere alcuni giorni in un campeggio in Friuli. Anche oggi i soccorritori stanno proseguendo nelle ricerche nella zona di Tarcento (Udine) dove lo scorso 6 maggio è stata ritrovata l'auto della donna. Ai carabinieri continuano a giungere segnalazioni, che non hanno dato esito. L'ultima è stata inoltrata ieri da una persona che sosteneva di aver visto la famiglia - e i 4 cani - nel weekend del 25 aprile nella zona di Pielungo di Vito d'Asio (Pordenone), in Val d'Arzino. Le verifiche dei carabinieri della Compagnia di Spilimbergo non hanno dato esito.