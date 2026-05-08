Donna e figli scomparsi, riprese le ricerche in Friuli

TARCENTO, 08 MAG - Sono riprese stamattina le ricerche della mamma di 49 anni e dei figli di 14 e 16 anni di cui non si hanno più notizie dal 20 aprile. Il campo base è stato approntato nuovamente a Tarcento (Udine) dove è stata ritrovata l'auto della famiglia residente in provincia di Piacenza. Nel perlustramento di boschi e sentieri sono impegnate oltre 100 persone tra vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, soccorso alpino, corpo forestale regionale e protezione civile. Al lavoro anche un elicottero e numerosi droni. Alle ricerche partecipano anche alcuni cani molecolari. Al momento non sono state ritrovate tracce. Proseguono anche le segnalazioni di avvistamenti: i carabinieri le stanno vagliando attentamente.