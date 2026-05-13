Donna e figli scomparsi, ricerche in zone molto impervie

TARCENTO, 13 MAG - Proseguono senza sosta nella zona di Tarcento (Udine) le ricerche di Sonia Bottacchiari, scomparsa insieme ai due figli di 14 e 16 anni, con le operazioni di soccorso che nelle ultime ore si stanno estendendo anche a zone particolarmente impervie e difficilmente accessibili. Le squadre impegnate sul campo stanno battendo aree boschive e percorsi montani caratterizzati dall'assenza quasi totale di copertura telefonica, elemento che rende più complesse sia le comunicazioni sia il coordinamento tra i diversi nuclei operativi. Secondo quanto filtra dagli ambienti investigativi, uno degli interrogativi al centro degli approfondimenti riguarda la capacità dei tre di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. A 23 giorni dalla scomparsa, infatti, le scorte alimentari, eventualmente portate al seguito, potrebbero essere esaurite, circostanza che orienta ulteriormente le attività di ricerca e le valutazioni degli inquirenti. Le operazioni proseguono con l'impiego congiunto di unità a terra, squadre specializzate e mezzi di supporto, mentre non si esclude alcuna pista utile al ritrovamento.