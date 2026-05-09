Donna e figli scomparsi, altra giornata di ricerche

UDINE, 09 MAG - Sono riprese a Tarcento (Udine), alle prime luci del giorno, le ricerche della donna di 49 anni, Sonia Bottecchiari, e dei due figli di 14 e 16 anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso 20 aprile. Un esercito di soccorritori, coordinati dai vigili del fuoco, ha iniziato nuovamente a perlustrare boschi e montagne fino al confine con la Slovenia. Anche oggi sono in programma sorvoli con gli elicotteri e rilevamenti aerei con i droni. Nel frattempo, i carabinieri del Comando provinciale di Udine stanno verificando le telecamere di sorveglianza e le varie segnalazioni pervenute dopo la diffusione delle foto dei tre dispersi. Gli avvistamenti sono stati numerosi, ma spesso si tratta di suggestioni: a parte un paio di casi, in corso di approfondimento, nelle testimonianze raccolte mancano quasi sempre alcuni elementi fondamentali sull'effettiva presenza del gruppetto, di cui dovrebbero fare parte anche quattro cani, tra cui un maremmano.