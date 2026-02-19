Donna decapitata a Scandicci, sospettato uomo vigilato in ospedale

SCANDICCI (FIRENZE), 19 FEB - C'è un sospettato per l'omicidio della clochard tedesca di 44 anni trovata decapitata ieri a Scandicci (Firenze): si tratta di uno dei senzatetto che alloggiano abusivamente nel casolare dove è stato trovato il cadavere. Secondo quanto appreso, l'uomo, con precedenti per droga e sottoposto a obbligo di firma, è ricoverato all'ospedale di Torregalli: al momento non risultano provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei suoi confronti ma rimane è piantonato e l'attenzione degli investigatori si sta concentrando su di lui. L'uomo sarebbe anche come il proprietario di un pitbull notato da tempo nella zona dell'omicidio dai residenti e non è da escludere che possa trattarsi della stessa persona che, in stato di alterazione, aveva infastidito il pomeriggio del 17 febbraio i passanti a passeggio all'area cani comunale. L'allarme sulla presenza del cadavere della donna era stato dato nella tarda mattinata del 18 febbraio da un altro senzatetto, uno dei molti che si appoggiano al cascinale in disuso e in una tendopoli allestita sul terreno retrostante. Gli inquirenti, che indagano per omicidio, hanno disposto anche una serie di accertamenti scientifici su un machete trovato nell'edificio dove è stato rinvenuto il cadavere. Una lama insanguinata compatibile con l'assassinio della vittima 44enne.