Donna con figli scomparsa in Friuli, l'ex marito 'forse allontanati con qualcuno'

BOLOGNA, 07 MAG - "Sonia mi aveva riferito di voler passare qualche giorno di vacanza con i nostri figli e i quattro cani, dunque sapevo che sarebbero partiti alla volta del Friuli. Il rientro era fissato per venerdì 24, ma da lunedì 20 tutti e tre i cellulari risultano non raggiungibili. L'auto è stata trovata nei pressi del Comune di Tarcento dove mi trovo: le ipotesi che si stanno facendo è che possano trovarsi ancora in queste zone o essersi allontanati con qualcuno". Così Yuti Groppi, intervistato dalla Gazzetta di Parma, rilancia l'appello che ha condiviso sui social per la scomparsa della ex moglie Sonia Bottacchiari, di 49 anni, della figlia sedicenne e del figlio quattordicenne, dei loro quattro cani. Groppi e la ex moglie sono originari di Salsomaggiore nel Parmense ma la denuncia, spiega l'uomo, è stata presentata nei giorni scorsi ai carabinieri di Castell'Arquato, competenti per territorio visto che la donna con i due figli abita nei pressi del comune piacentino, che a loro volta hanno chiesto aiuto ai colleghi friulani, oltre ad aver interessato la Prefettura di Udine e le autorità slovene. In auto avevano caricato le tende e la donna avrebbe indicato all'ex marito, dal quale è separata da una quindicina d'anni, il nome di un campeggio. Ma là non sono mai arrivati. "Abbiamo chiamato la struttura e ci hanno detto di non aver mai visto Sonia e i ragazzi e di non aver ricevuto prenotazioni", dice al quotidiano piacentino Libertà Jodi Groppi, fratello di Yuri, in Friuli anche lui per accompagnarlo. Sulla Chevrolet le tende non c'erano più. Tra le ipotesi anche che la vacanza sia continuata a bordo di un'altra vettura sulle montagne della zona. Tuttavia, nota Jodi, "lei doveva tornare al lavoro e i ragazzi a scuola". Intanto a Tarcento (Udine) è stato attivato il posto di comando avanzato per le ricerche. Il campo base si trova nei pressi del parcheggio dove ieri è stata rinvenuta la macchina della donna. Coordinati dalla Prefettura, i soccorritori cercano tracce della donna e dei figli. Anche l'ultima cellula telefonica era stata agganciata in Friuli. Sul posto stanno operando i carabinieri del Comando provinciale, i vigili del fuoco - anche con l'ausilio dell'elicottero Drago, decollato dall'aeroporto di Venezia, e del reparto droni - e volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino. Le ricerche si stanno concentrando anche in zone impervie, considerata la passione della mamma per l'arrampicata.