Donna aggredita a Ventimiglia, marito l'ha sfigurata con una lama

VENTIMIGLIA, 08 GEN - Ha riportato un trauma dorsale e ferite al volto e alle mani la donna di 44 anni che stamattina è stata aggredita dal marito con una lama, forse delle forbici, in un'abitazione di Ventimiglia e che ha cercato una via di fuga buttandosi dal balcone per sfuggire dalla furia dell'uomo. Il marito, 64 anni, è già stato portato in caserma dai carabinieri, che sono impegnati con la ricostruzione della vicenda. Gli investigatori stanno anche acquisendo le testimonianze dei vicini che hanno assistito ai fatti. La vittima è stata portata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto appreso la donna sarebbe cosciente e fuori pericolo di vita. Le ferite alle mani potrebbe averle riportate nel tentativo di parare i fendenti o le sforbiciate.