Donna aggredisce infermiere del pronto soccorso a Torino

TORINO, 24 APR - Una donna di circa 50 anni, originaria dell'Est Europa, è stata fermata dalla polizia dopo aver aggredito un infermiere al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Secondo quanto si apprende, la paziente ha colpito il professionista sanitario con schiaffi e pugni mentre era in fase di assistenza. L'intervento degli agenti ha permesso di bloccare la donna e riportare la situazione alla normalità.