Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Donna aggredisce infermiere del pronto soccorso a Torino

AA

TORINO, 24 APR - Una donna di circa 50 anni, originaria dell'Est Europa, è stata fermata dalla polizia dopo aver aggredito un infermiere al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino.   Secondo quanto si apprende, la paziente ha colpito il professionista sanitario con schiaffi e pugni mentre era in fase di assistenza.   L'intervento degli agenti ha permesso di bloccare la donna e riportare la situazione alla normalità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario