Donna accoltellata in casa a Milano, arrestato il marito

MILANO, 27 GEN - È stato subito arrestato l'uomo che questa mattina, in un appartamento in via Palmanova a Milano, ha accoltellato una donna di 57 anni. Si tratta di suo marito, un 62enne cinese, incensurato. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 9.30 e al momento non se ne conosce la dinamica. Si sa solo che l'uomo avrebbe parzialmente ammesso di aver colpito la donna all'altezza della scapola sinistra con un grosso coltello da cucina, che ha provocato una profonda lesione. L'uomo è stato fermato per tentato omicidio dagli agenti intervenuti sul posto. Non risulterebbero, al momento, pregresse denunce di maltrattamenti o lesioni tra i due.