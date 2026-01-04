Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Donna accoltellata dal marito nel Bresciano, è grave

AA

BRESCIA, 04 GEN - Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Capriolo, nel Bresciano, dopo essere stata aggredita dal marito con un coltello al culmine di una lite in casa. L'allarme è scattato intorno alle 9.40, quando il 118 ha richiesto l'intervento di una pattuglia della Stazione dei Carabinieri. La donna era in strada con ferite al collo. Dagli accertamenti è emerso che l'aggressione sarebbe avvenuta al termine dell'ennesimo litigio per futili motivi, iniziato all'interno dell'abitazione e proseguito in strada. La donna é stata colpita con un coltello dal marito convivente, un uomo di 51 anni. La vittima è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRESCIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario