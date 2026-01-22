Donatella Versace, 'Valentino fu il primo a farmi visita quando mio fratello morì'

"Valentino è stata la prima persona che ho visto quando mi hanno annunciato che mio fratello era morto. Lui e Giancarlo sono venuti subito da me, a Roma, era a piazza di Spagna. Un signore con un cuore d'oro, un genio". Donatella Versace ha ricordato così Valentino Garavani, appena uscita dalla camera ardente da Pm23. Un aneddoto? "Ce ne sarebbero da dire, ma forse non è il caso. Era simpatico, gli piaceva stare bene, era divertente e soprattutto pensava molto agli altri, alla gente intorno a sé. La nuova generazione deve imparare da lui".