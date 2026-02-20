Donate al Museo Postale Mitteleuropa lettere e francobolli del Dopoguerra

(di Micol Brusaferro) TRIESTE, 20 FEB - Il figlio di un cittadino britannico che ha prestato servizio militare a Trieste dal 1947 al 1950 ha fatto una donazione speciale al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa: una serie di lettere e francobolli risalenti al dopoguerra. Il donatore, Philip Coltart, vive in Francia, a Issigeac, in Nuova Aquitania, ma è nato a Trieste, città che gli è rimasta nel cuore e con la quale evidentemente intende continuare a mantenere un rapporto, benché mediato da oggetti e ricordi. Coltart è venuto a conoscenze di lettere e francobolli soltanto dopo la morte della madre, che li aveva custoditi per decenni. Tra questi beni c'è una corrispondenza ufficiale e documenti filatelici risalenti, appunto, al periodo tra il 1947 e il 1950: testimonianze dirette della vita quotidiana e del sistema postale di quegli anni. Poste Italiane ha spiegato che "il signor Philip Coltart ha voluto inviare i preziosi ricordi del papà, morto nel 1984, per farli rivivere e perché vengano mostrati a chi vuole conoscere attraverso i francobolli e le vecchie lettere, un periodo cruciale segnato dalla presenza a Trieste delle forze alleate, centro di un delicato equilibrio politico e diplomatico internazionale". L'esperienza triestina del padre si inquadra nel contesto dell'Amministrazione anglo-americana della cosiddetta Zona A. Una esperienza che ha lasciato un'impronta indelebile nella famiglia e le sue vicende, anche a distanza di oltre 70 anni. Coltart ha inviato i cimeli della sua famiglia con una raccomandata indirizzata al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa. Una decisione, secondo Poste Italiane, "nata dalla volontà di restituire alla città ciò che ne racconta la storia, affinché questi documenti non rimanessero in un cassetto ma venissero studiali, e condivisi con il pubblico. Un piccolo archivio privato, che diventerà, dunque patrimonio collettivo, e verrà inserito nella sezione dedicata alla Posta Militare del nostro Museo".