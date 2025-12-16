Giornale di Brescia
Donald Trump Jr. si è fidanzato con la socialite Bettina Anderson

NEW YORK, 16 DIC - Donald Trump Jr si è fidanzato ufficialmente con la socialite di Palm Beach Bettina Anderson. Ad annunciarlo è stato il presidente Donald Trump durante una festa natalizia alla Casa Bianca, e il portavoce del first son ha confermato. La notizia ha riacceso i riflettori su una relazione che è stata al centro del gossip un anno fa, quando il tabloid britannico Daily Mail ha pubblicato foto di Don Jr e Anderson che si tenevano per mano in Florida. All'epoca Trump Jr era fidanzato con Kimberly Guilfoyle, che poche ore dopo è stata indicata come la scelta del tycoon per l'incarico di ambasciatrice in Grecia (ha prestato giuramento a settembre ed è stata inviata ad Atene il mese scorso). Si tratta del terzo fidanzamento ufficiale per Donald Jr. Nel 2004 con la prima moglie, Vanessa, da cui ha divorziato nel 2018. Mentre Guilfoyle, seconda fidanzata di Trump Jr., è stata una figura di spicco del partito repubblicano durante la loro relazione e ha tenuto discorsi alle convention del 2020 e del 2024.

