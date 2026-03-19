Don Diana, diocesi Aversa avvia iter canonico per riconoscimento martirio

NAPOLI, 19 MAR - Un passo storico per la Chiesa aversana e per l'intero territorio campano. Questa mattina, durante la solenne celebrazione eucaristica tenutasi presso la parrocchia di San Nicola di Bari a Casal di Principe in occasione del 32° anniversario dell'omicidio di don Peppe Diana, il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, ha annunciato ufficialmente l'avvio del cammino che porterà all'apertura dell'inchiesta diocesana per il riconoscimento del martirio del sacerdote. L'obiettivo dell'iter canonico è il riconoscimento del martirio 'in odium fidei'. Come sottolineato durante l'annuncio, la figura di don Peppe Diana non deve essere relegata esclusivamente a quella di "eroe sociale". Il suo impegno, la sua consapevolezza del pericolo e la sua ferma opposizione alla prevaricazione della camorra sono stati la diretta espressione della sua profonda vocazione sacerdotale. Don Diana è stato protagonista del riscatto del suo territorio proprio in virtù del suo essere ministro di Dio, compiendo un autentico atto di fede che lo ha portato fino al sacrificio supremo: una visione del martirio in piena sintonia con il magistero di Papa Francesco. L'avvio di questo cammino, infatti, si articola in alcuni passaggi precisi: lo scorso settembre, la Conferenza episcopale campana ha concesso il parere favorevole (nulla osta) sull'opportunità di avviare l'inchiesta sul martirio e sulla fama di martirio del sacerdote. In seguito, la Diocesi ha inoltrato formale richiesta al Dicastero delle cause dei Santi. Si resta ora in attesa del via libera definitivo da Roma prima della pubblicazione dell'editto ufficiale. Verrà poi nominato un tribunale che - accompagnato dal postulatore della causa, Paolo Vilotta - procederà ad ascoltare le testimonianze viventi e ad acquisire le fonti documentali sulle virtù, la vita e il percorso di fede di don Peppe.