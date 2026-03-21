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Don Ciotti, sul consenso la politica non tiene il passo

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TORINO, 21 MAR - "La politica arranca e non tiene i passo: sul consenso pensavamo ci fosse un accordo" ma "invece che andare avanti si fanno passi indietro. Questo per noi è inaccettabile". Così don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, dal palco allestito a Torino in occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti di mafia.

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