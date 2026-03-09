Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Don Ciotti, 'contro le mafie servono cultura e politiche sociali'

AA

TORINO, 09 MAR - "Per combattere le mafie servono soprattutto la cultura e le politiche sociali. Bisogna estirpare il male alle radici". Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente del Gruppo Abele e di Libera è intervenuto a Novara al convegno 'Un Piemonte libero dalle mafie'. In apertura ha ricordato che "il 20 e 21 marzo Torino ospiterà la trentunesima 'Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie'. Dopo vent'anni torniamo a Torino. Il convegno di oggi è un'occasione di confronto. Dobbiamo considerare le tante cose positive che abbiamo fatto ma fare emergere quelle ancora da fare. Un esempio. In questi anni abbiamo visto anche associazioni antimafia fatte da mafiosi, a testimonianza di quanto ci sia ancora tanto da fare per combattere certi fenomeni. Chiedo a tutti di essere presenti a Torino per testimoniare, ogni presenza è importante".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario