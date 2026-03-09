Don Ciotti, 'contro le mafie servono cultura e politiche sociali'

TORINO, 09 MAR - "Per combattere le mafie servono soprattutto la cultura e le politiche sociali. Bisogna estirpare il male alle radici". Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente del Gruppo Abele e di Libera è intervenuto a Novara al convegno 'Un Piemonte libero dalle mafie'. In apertura ha ricordato che "il 20 e 21 marzo Torino ospiterà la trentunesima 'Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie'. Dopo vent'anni torniamo a Torino. Il convegno di oggi è un'occasione di confronto. Dobbiamo considerare le tante cose positive che abbiamo fatto ma fare emergere quelle ancora da fare. Un esempio. In questi anni abbiamo visto anche associazioni antimafia fatte da mafiosi, a testimonianza di quanto ci sia ancora tanto da fare per combattere certi fenomeni. Chiedo a tutti di essere presenti a Torino per testimoniare, ogni presenza è importante".