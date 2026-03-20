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Don Ciotti a familiari vittime innocenti mafie, 'memoria non si arrende'

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TORINO, 20 MAR - "Noi siamo la speranza che non si arrende": con queste parole il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, si è rivolto ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, oltre 500 arrivati da tutta Italia a Torino per la 31/a Giornata della memoria e dell'impegno in programma domani. "C'è il diritto alla verità - ha detto Ciotti - per cui dobbiamo lottare, perché non è possibile che l'80% delle vittime innocenti non abbia verità. L'omertà uccide la verità, ma uccide anche la speranza, e senza verità non c'è giustizia". "Risentendo le vostre parole che ci hanno accompagnato in questi anni - ha aggiunto - ho ripensato che quando uccidono una persona, sparano anche su di noi. Noi cittadini di questo Paese che dice di essere culla della civiltà, dobbiamo sentire che hanno sparato su ciascuno di noi. Noi siamo la memoria che cammina, domani cammineremo ancora una volta insieme".

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