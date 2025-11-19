Domestica derubava commerciante, colpo da circa 100mila euro

ANCONA, 19 NOV - Una domestica avrebbe, da inizio anno, sottratto circa 100mila euro ad un imprenditore che gestisce diversi esercizi commerciali e che era solito portare a casa il denaro in contanti, frutto degli incassi che riponeva in una borsa all'interno di un armadio della propria abitazione ad Ancona. La donna, una 40enne di origine romena, è stata arrestata in flagrante dagli agenti della Squadra Mobile dorica guidata da Carlo Pinto che ieri, dopo la denuncia del commerciante, hanno predisposto un servizio mirato, l'hanno pedinata anche in bus e infine sorpresa con 5mila euro, appena sottratti, nella borsa. Da tempo l'uomo aveva notato in maniera sistematica degli ammanchi che, nel corso dell'anno, avevano raggiunto oltre 100 mila euro. Negli ultimi tempi, alcune circostanze gli avevano fatto maturare il sospetto che la domestica che lavorava saltuariamente a casa sua, avesse qualche responsabilità. Così sono scattate le indagini culminate con l'arresto. Nell'abitazione di residenza della donna, durante la perquisizione, i poliziotti della Mobile hanno rinvenuto e sequestrato altri 75mila euro in banconote di vario taglio, ritenuti parte dell'intera somma sottratta nel tempo all'imprenditore. Su disposizione della Procura di Ancona, la donna è stata collocata agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.