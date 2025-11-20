Giornale di Brescia
Domenica a Roma 'Corri Libera' 5 km contro violenza sulle donne

ROMA, 20 NOV - "Cinque chilometri nel cuore di Roma per dire No alla violenza, Sì alla libertà. Una gara sportiva che è anche un percorso coinvolgente, esperienziale e interattivo, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta alla violenza contro le donne" è "Corri Libera", l'evento sportivo promosoa la mattina di domenica 23 novembre, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dai ministri per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per l'Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara. Alla vigilia della corsa, sabato 22 alle ore 18:00, i tre ministri presenzieranno all'accensione del Tempio di Venere, in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo, e incontreranno gli organi di informazione per illustrare le finalità e i contenuti della competizione sportiva. Insieme ai ministri Roccella, Abodi e Valditara interverrà il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti. Domenica invece l'appuntamento è alle ore 09:30 al Colosseo, dove alle 10:00 partirà la corsa che si concluderà ai Fori Imperiali dopo 5 chilometri di immersione nell'antichità di Roma e nell'attualità della lotta alla violenza contro le donne. La gara è realizzata in collaborazione con Sport e Salute, Fidal e PuroSangue come partner tecnico, e con altri partner istituzionali, a cominciare dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio. La partecipazione è aperta a tutti: agonisti, amatori, semplici camminatori, donne e uomini, bambini, famiglie. Insieme a loro correranno testimonial del mondo sportivo e non solo, i gruppi sportivi delle forze armate e delle forze dell'ordine, gli studenti delle scuole e delle università, il terzo settore, la società civile. Il Parco del Colle Oppio ospiterà il villaggio istituzionale e il punto di accoglienza per i partecipanti. Per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito www.corrilibera.com.

ROMA

