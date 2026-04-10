Domenica a La Spezia 71 migranti soccorsi dalla nave di Emergency

ROMA, 10 APR - La mattina di domenica prossima è previsto l'arrivo nel porto di La Spezia della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, per lo sbarco delle 71 persone soccorse mercoledì scorso nelle acque internazionali della zona sar libica. "L'imbarcazione in pericolo, un gommone sovraffollato e non in grado di affrontare la traversata del Mediterraneo con a bordo 59 uomini e 12 donne compresi 17 minori di cui 11 non accompagnati - rileva la ong - è stata avvistata direttamente dal ponte di comando della Life Support". I naufraghi hanno riferito di essere partiti dalle coste libiche, da Garabulli, e sono originari di Mali, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea Conakry, Camerun e Ciad, "Paesi colpiti da violenze, povertà, violazioni di diritti e insicurezza alimentare". La Life Support, prosegue Emergency, "ha sperimentato anche una maggior presenza di asset libici, che ostacola i soccorsi in acque internazionali". "Sta diventando difficile realizzare interventi di soccorso nelle acque internazionali della zona sar libica: in questa missione siamo stati spesso seguiti da asset non identificati o appartenenti alla Guardia costiera libica", spiega Jonathan Nanì La Terra, capomissione della Life Support. "In questi giorni di navigazione - prosegue - abbiamo seguito 6 casi di barche in difficoltà senza trovare il mezzo di cui avevamo ricevuto segnalazione, o individuandolo vuoto e semi affondato. Tra questi sei casi ce ne sono almeno due in cui gli elementi di cui siamo a conoscenza fanno supporre una loro possibile intercettazione da parte della Guardia costiera libica e un possibile respingimento illecito verso la Libia".