Dombrovskis, su causa russa Euroclear potrà rivalersi sui beni sequestrati

ROMA, 12 DIC - I depositari centrali come Euroclear possono compensare sequestri in Russia usando asset immobilizzati in Europa e sono pienamente protetti giuridicamente. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis, dopo la causa avviata dalla Banca centrale russa a Euroclear. "I depositari centrali di titoli possano compensare sequestri in Russia con asset congelati o immobilizzati detenuti qui". "Ci aspettiamo che la Russia continui ad avviare procedimenti legali di natura speculativa per impedire all'Ue di far rispettare il diritto internazionale e di perseguire l'obbligo giuridico della Russia di risarcire l'Ucraina".