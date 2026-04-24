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Italia e Estero

Dombrovskis, 'non sospendiamo Patto, non c'è recessione. Poco spazio fiscale'

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BRUXELLES, 24 APR - "Sì, c'è stata qualche discussione sull'attivazione della clausola di salvaguardia generale per quanto riguarda le nostre regole fiscali. Tuttavia, il punto è che questo è previsto in uno scenario di grave recessione economica nell'Unione europea o nell'area dell'euro nel suo complesso. Non siamo in quello scenario. Siamo in uno scenario di rallentamento economico. Il nostro spazio fiscale è limitato. Per questo non stiamo andando in quella direzione, ma riteniamo che siano necessarie misure fiscali temporanee e mirate come risposta". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis intervenendo al Delphi Economic Forum

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