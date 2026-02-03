Dombrovskis alla Bbc, 'Ue aperta a discutere di unione doganale con Gb'

LONDRA, 03 FEB - La Commissione europea è "aperta" a discutere legami commerciali più stretti con il Regno Unito, inclusa l'ipotesi di un rientro nell'unione doganale, lasciata da Londra con la Brexit. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, in un'intervista alla Bbc dopo che ieri a Londra ha incontrato alcuni ministri del governo laburista di Keir Starmer, come la cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves. Dombrovskis ha lasciato intendere che il Regno non potrà ottenere i vantaggi dell'accesso al mercato unico solo per determinati settori (come i servizi finanziari o gli standard alimentari) senza accettarne tutte le regole e gli obblighi, inclusa la libera circolazione delle persone. Le discussioni tra Londra e Bruxelles si inseriscono nel "reset" dei rapporti avviato dal premier Starmer per andare verso una Brexit annacquata nel tentativo di risollevare la sua leadership a fronte della grave crisi di consensi per il Labour. Il primo ministro aveva espresso di recente la disponibilità a negoziare un futuro "riallineamento" del Regno ad alcune delle regole del mercato unico europeo, senza però mettere in discussione il divorzio britannico dall'Ue e senza arrivare a un reingresso nell'unione doganale, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero. Quest'ultima opzione invece è stata riproposta in Parlamento da forze d'opposizione quali i Liberaldemocratici (centristi 'europeisti') o i Verdi (sinistra), ed è guardata con favore pure da alcuni esponenti laburisti.