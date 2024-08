Domato un incendio nei pressi della ferrovia di Monfalcone

MONFALCONE, 28 AGO - Il corpo forestale regionale è intervenuto, nel primo pomeriggio di oggi, per lo spegnimento di un incendio in località Forcate, a Monfalcone (Gorizia). L'allarme è scattato alle 14.25: sul posto anche i volontari delle squadre comunali di Protezione civile di Doberdò del Lago, Monfalcone e Ronchi dei Legionari, oltre ai vigili del fuoco del locale distaccamento. L'incendio si è sviluppato su circa due ettari, in una zona a ridosso della ferrovia e dell'abitato: l'area, poco impervia e di facile accesso, ha permesso di contenere le fiamme in tempi brevi tramite azione da terra. Attualmente il personale è al lavoro per la bonifica. Sono in corso di accertamento le cause del rogo.